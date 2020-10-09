Охлобыстин объяснил, почему общается с осужденным за ДТП Ефремовым

Москва, 9 октября. Актер и режиссер Иван Охлобыстин объяснил, почему до сих пор общается с Михаилом Ефремовым. Актер отметил, что не разделяет его «гражданскую позицию» после смертельного ДТП в Москве, передает «Петербургский дневник».

По словам актера, он не откажется от Ефремова, как сделали многие коллеги. Ефремов по-прежнему является его другом.

«Он – моя семья, и это несравнимо важнее любых политических пристрастий», — заметил артист.

Охлобыстин считает, что все в этом мире недолговечно, все «тлен». Только семья и Бог имеют смысл. Актер напомнил, что Ефремов является крестным отцом его дочери, поэтому он будет и дальше поддерживать родственные связи с ним.

Напомним, что Ефремов совершил наезд на грузовик в центре Москвы, будучи в состоянии алкогольного опьянения. В крови артиста также выявили следы наркотиков.

В результате аварии погиб водитель грузовика Сергей Захаров. Родственники погибшего требуют от Ефремова три миллиона рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.

В ходе расследования уголовного дела Ефремов неоднократно менял свои показания. Он пытался уйти от ответственности за совершенное преступление.

Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что Ефремов привык быть «блатным мальчиком». Артист неоднократно садился за руль нетрезвым, но ему все сходило с рук. Соседов считает, что актеру должны были дать максимальный срок по статье о смертельном ДТП.