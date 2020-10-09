Собянин назвал «последним шагом» закрытие Москвы из-за коронавируса

Москва, 9 октября. Москва не будет закрыта на карантин, строгие ограничительные меры будут приняты только в крайнем случае. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире «Первого канала».

Он подчеркнул, что при принятии радикальных решений на первом месте стоит забота о жизнях и здоровье граждан, а экономика — на втором.

«Мы не хотим ничего закрывать с точки зрения экономики. Это самый последний шаг, который можно предпринять», — сказал он в интервью.

9 октября в России зарегистрировано рекордное число заразившихся коронавирусом — 12 126. Больше всего заражений в Москве (3701).

В этот же день в Минздраве РФ сообщили, что лекарств для лечения пациентов с коронавирусом в России достаточно. На данный момент в торговом обороте находится более 200 тысяч противовирусных препаратов для лечения коронавируса, таких как «Арепливир», «Коронавир» и «Авифавир».

Кроме того, уже 15 октября будет зарегистрирована вторая российская вакцина от коронавируса, разработанная центром «Вектор». Первая вакцина от коронавируса, «Спутник V», была разработана специалистами центра имени Гамалеи при участии Российского фонда прямых инвестиций. Первые партии уже направлены в российские регионы.