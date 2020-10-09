В США заинтересовались секретными офшорными компаниями Порошенко

Киев, 9 октября. Четыре международных банка проинформировали американскую Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) о подозрительных транзакциях, которые совершают связанные с Петром Порошенко оффшорные компании, передает «Украинская правда».

Крупные международные банки зафиксировали переводы денежных средств, общая сумма которых достигает 65 миллионов долларов. По мнению представителей банков, находясь на посту президента Украины, Порошенко мог участвовать в незаконных действиях по созданию оффшорных компаний, которые не указывались в его декларациях о доходах.

При этом офшорные компании Порошенко постоянно находились в поле зрения украинских правоохранителей, которые подозревали их в отмывании денежных средств и уклонении от налогов. Украинские следователи пытались получить доступ к информации о банковских счетах этих офшорных компаний, однако сделать им этого не удалось.

Ранее стало известно, что экс-президент Украины Петр Порошенко за время своей работы на посту главы государства вывел из страны почти восемь миллионов долларов.

При этом в настоящее время банк Порошенко фигурирует в материалах нескольких уголовных дел. Украинские правоохранители подозревают, что Порошенко вывел через МИБ более 15 миллионов долларов. В ноябре 2019 года Петр Порошенко переписал часть акций банка на своего старшего сына.

Кроме того, Порошенко и его соратники являются фигурантами 16 уголовных дел, которые касаются легализации доходов, полученных преступным путем, и вмешательства в деятельность судей. Также бывшего экс-президента подозревают в злоупотреблении властью и государственной измене.