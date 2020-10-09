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Украина готовит санкции против Никарагуа за консула в Крыму

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Украина готовит санкции против Никарагуа за консула в Крыму

Киев, 9 октября. Кабмин Украины готовит санкции против Никарагуа за назначение почетного консула этой республики в Крыму. С просьбой рассмотреть вопрос введения ограничительных мер правительство обратилось в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), передает ТАСС.

Украинского вице-премьера Алексея Резникова возмутило, что Никарагуа не согласовала с Киевом назначение почетного посла. По его мнению, иностранное государство якобы совершило «противоправные действия против интересов национальной безопасности Украины».

Резников уверен, что введение жестких санкций станет «четким сигналом» правительствам других стран.

Украина готовит санкции против Никарагуа за консула в Крыму

В 2014 году жители Крыма на народном референдуме заявили о желании воссоединиться с Россией. Голосование провели в полном соответствии с международными нормами и Уставом ООН. Регион вошел в состав России, а Севастополь стал городом федерального значения.

Однако Украина до сих пор считает полуостров своей, но якобы «временно оккупированной» территорией, и призывает Запад поддержать ее позицию санкциями против Москвы.

Ранее украинский генерал Геннадий Москаль признал, что Киев пренебрежительно относился к Крыму, поэтому и потерял полуостров. Регион во время юрисдикции Украины жил бедно, власти только и делали, что обкрадывали его.

Источник: ТАСС
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