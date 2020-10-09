Украина готовит санкции против Никарагуа за консула в Крыму

Киев, 9 октября. Кабмин Украины готовит санкции против Никарагуа за назначение почетного консула этой республики в Крыму. С просьбой рассмотреть вопрос введения ограничительных мер правительство обратилось в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), передает ТАСС.

Украинского вице-премьера Алексея Резникова возмутило, что Никарагуа не согласовала с Киевом назначение почетного посла. По его мнению, иностранное государство якобы совершило «противоправные действия против интересов национальной безопасности Украины».

Резников уверен, что введение жестких санкций станет «четким сигналом» правительствам других стран.

В 2014 году жители Крыма на народном референдуме заявили о желании воссоединиться с Россией. Голосование провели в полном соответствии с международными нормами и Уставом ООН. Регион вошел в состав России, а Севастополь стал городом федерального значения.

Однако Украина до сих пор считает полуостров своей, но якобы «временно оккупированной» территорией, и призывает Запад поддержать ее позицию санкциями против Москвы.

Ранее украинский генерал Геннадий Москаль признал, что Киев пренебрежительно относился к Крыму, поэтому и потерял полуостров. Регион во время юрисдикции Украины жил бедно, власти только и делали, что обкрадывали его.