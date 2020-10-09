Есть ли шанс у «Газпрома» устоять против судебных атак западных партнеров

Польское Управление по защите конкуренции и потребителей (УЗКиП) оштрафовало «Газпром» на 7,6 млрд долларов. ФАН попытался разобраться в причинах недружественных действий Польши по отношению к своему главному поставщику энергоресурсов.

История вопроса

15 декабря 2015 года. «Газпром», французская Engie Energy, немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV и голландско-британская Shell подали на адрес регулятора заявку о намерении «экономической концентрации». В ней недвусмысленно обозначался план по созданию новой совместной газотранспортной компании. Она должна была, по замыслу заявки, спроектировать, финансировать, строить и заниматься эксплуатацией двух параллельных трубопроводов, проходящих по морскому дну от российского побережья Балтийского моря до точки выхода недалеко от Грайфсвальда в Германии.

УЗКиП попросило у субъектов, осуществляющих деятельность на рынке природного газа в Польше, дать оценку планируемой концентрации. Запросы направлялись оператору транспортных газопроводов Gaz-System, управлению морских портов Щецина и Свиноуйсьце, компании Europol Gaz (оператор трубопровода Ямал — Европа), компании «Польское LNG» (субъект, ответственный за строительство и эксплуатацию терминала сжиженного газа LNG в Свиноуйсьце), Польской нефтяной и газовой компании, а также более 20 импортерам природного газа.

Надо отметить, что «Польское LNG» — прямой конкурент всех газпромовских проектов. Он поддерживается американским добывающим и логистическим гигантом «Кох индастриз» с мощным лобби Майка Помпео. О длительной связи «Кох индастриз» и Помпео, основанной на финансировании выборов и свойских подрядах, ФАН недавно публиковал расследование.

19 июля 2016 года. После анализа собранного материала УЗКиП представило возражения относительно создания новой компании. По мнению антимонопольного ведомства, концентрация может привести к ограничению конкуренции. В 2016 году «Газпром» занимал доминирующее положение в поставках газа в Польшу, а сделка могла бы привести к дальнейшему усилению позиции российской компании по отношению к потребителям. Возражения базируются на изменениях в польском антитрестовском законодательстве, которые налагают дополнительные обязательства и санкции на участников крупных сделок.

У «Газпрома» было 14 дней для формирования своей позиции по возражениям, однако следов продолжения диалога с УЗКиП мы не нашли. По нашей информации, менеджмент, ответственный за ключевые решения в этой части проекта, в «Газпроме» уже не работает.

12 августа 2016 года. «Газпром» и другие инициаторы создания новой газотранспортной компании отозвали свою заявку из УЗКиП. Предполагается, что препятствием послужил цейтнот по плановым обязательствам партнеров газового проекта.

9 мая 2018 года. Польский регулятор сообщил о продолжении разбирательства по делу о нарушении антимонопольных правил. Шести компаниям, включая россиян, было предъявлено обвинение в создании несогласованного с государством консорциума. По мнению управления, их деятельность по строительству газопровода может являться попыткой обойти отсутствие согласия на создание компании, финансирующей строительство газопровода. Как создание совместного предприятия, с которым не согласилось УЗКиП, так и заключение последующих соглашений, преследовало одну и ту же цель: обеспечение строительства «Северного потока — 2».

7 октября 2020 года расследование УЗКиП завершено с выводами о виновности «Газпрома» и непомерным штрафом ему.

Текущая диспозиция спора

Начнем с общеизвестных фактов. Поляки оштрафовали российскую компанию за то, что его партнеры — Engie Energy, Uniper, Wintershall, OMV и Shell — софинансировали строительство «Северного потока — 2» через кредитование под залог долей во владении швейцарской Nord Stream 2 — собственником морского трубопровода из России в Германию. Антимонопольщики, кроме штрафа, требуют расторжения договоров. По сообщениям российской и зарубежной прессы, юристам «Газпрома» предстоит доказать, что софинансирование проекта не преследует той же экономической цели, что и сделка по совместному созданию компании, которую они пытались согласовать в 2015 году с УЗКиП. Задача не из простых. Очевидно, что одной линии разбирательства в судах будет мало для победы.

Решение польской проблемы «Газпрома» невозможно только в правовом ключе

Обзор реально значимых факторов спора за рамками пресс-релизов «Газпрома» и польского УЗКиП рисует другую, более глобальную картину происходящего и ставит другие цели.

Во-первых, в свете двухлетнего опыта судов российских компаний с ЕС и атак на российские интересы Майка Помпео следует публично обозначить, кто есть главный враг «Газпрома» и конечного потребителя природного газа в ЕС и в Польше. Это компания — строитель газопровода из Норвегии в Польшу «Балтик Пайп» (перспективный оборот более 150 млрд долларов в год) и продавец дорогого американского СПГ «Кохиндастриз» (оборот около 150 млрд долларов в год). Противники в сумме своих ресурсов превосходят финансовую мощь и влияние «Газпрома».

Ранее в своем докладе о Помпео мы упоминали, что «Кох индастриз» владеет целым флотом танкеров для перевозки СПГ и планирует их дальнейшее строительство. Эта компания финансирует глобальную экономическую войну с «Газпромом» на европейском рынке. Из-за непубличного характера структуры владения «Кох индастриз» не попадает в отечественные и европейские политологические обзоры штатных предсказателей.

Во-вторых, Польша, признавая незаконным сотрудничество европейских партнеров с «Газпромом», выходит за рамки своей юрисдикции и принимает решение об объекте, расположенном по морскому шельфу нескольких государств и в нейтральных водах. Это нарушает положения статей 56 и 58 Конвенции ООН по морскому праву. Поляки об этом знают. ФАН сообщал ранее, что генеральный секретариат ЕС засекретил польское юридическое заключение по вопросу строительства «Северного потока — 2» от 13 октября 2017 года №WK11382/2017 и мнение Польши от 18 октября 2017 года №WK11656/2017 по Третьему энергопакету. Пришло время российским акторам международной политики предать их гласности. Очевидно, засекреченные документы содержат факты и выводы, не совпадающие с решением польского УЗКиП.

В-третьих, общие принципы антимонопольного права в любой стране предполагают его действие в интересах конечного потребителя. Власть эти принципы нарушать не должна. А к этому ведет наложение непомерных санкций за нарушение российской компанией польских процедур антитрестовского согласования и насильственный разрыв договоров о финансировании. Звучит неубедительно, пока в публичном пространстве не появился десяток-другой отчетов авторитетных исследователей рынка. Начать можно с того, что, по оценке польских органов власти, потребление природного газа до 2035 года будет только увеличиваться. Значит, «Газпрому» и европейскому обществу нужна экспертиза и эксперты. Их организация в интересах и силах российской стороны.

Избежим волюнтаризма

На разработку плана действий у «Газпрома» мало времени. Наверняка у руководства есть искушение после изучения сводного отчета о текущем положении дел от юристов в одну минуту принять волюнтаристское решение вести судебную тяжбу без оглядки на другие факторы, кроме правовых. Цена очередного суда с членом ЕС — сохранение акционерного контроля «Газпрома» над Nord Stream 2 и, кроме этого, возможная конфискация активов за рубежом на несколько миллиардов долларов.

Предыдущий опыт газпромовских судов говорит, что так поступать не следует. Очевидно, что одна линия судебных разбирательств не приведет к успеху юристов без поддержки союзников, в которые следует взять СМИ и авторитетных исследователей рынка.

В сложившейся опасной ситуации нет ни одного стоящего довода к тому, чтобы поддерживать снобистскую закрытость юридического цеха и охранять корпоративную тайну принятия решений, последствия которых все равно попадают в СМИ. Опыт рядового представителя аудитории российских масс-медиа говорит о взрывном росте эффективности в достижении результата при синергии в работе юристов и журналистов. Ее следует использовать в борьбе с более мощными врагами.

Возможно, стоило бы изменить информационную политику освещения споров. В интересах победы «Газпрома» россияне и европейцы нуждаются в обилии информации о структуре и ходе споров между Россией и ЕС. Если «Газпром» не пускают в большие европейские медиа — необходимо организовать рассылку информации по физическим и электронным почтовым ящикам. Не слышат элиты — следует подготовить консолидированный доклад на основе исследования авторитетнейших международных учреждений по больным вопросам. Наверняка у менеджеров «Газпрома» есть доступ к актуальным научным европейским и американским исследованиям о вкладе России в обеспечение безопасности европейского энергетического рынка.