Авербух признался, что ему понравилась программа Медведевой на этот сезон

Москва, 9 октября. Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года по фигурному катанию Илья Авербух назвал программу Евгении Медведевой на нынешний сезон очень интересной.

Известный продюсер и хореограф ледовых шоу дал интервью Евгению Рыбову в программе «ОК на связи», в которой была затронута и тема неудачи двукратного серебряного призера Игр в южнокорейском Пхенхчане и двукратной чемпионки мира во время недавних контрольных прокатов при исполнении элемента «колесо».

«Миссия чемпионов — это не только бесконечно выигрывать турниры, что, конечно, тоже очень важно, — пояснил Авербух. — Это еще и продвигать сам вид [спорта], популяризировать его, показывая все новые и новые элементы. И мне, например, программа Жени, которую она приготовила в этом году, очень понравилась».

По словам хореографа и постановщика всех номеров на популярном шоу Первого канала «Ледниковый период», программа интересная, в ней очень много любопытных, насыщенных, элементов.

«Да, может быть, не столь хорошо удалось показать ее на контрольных прокатах, — отметил Авербух. — Конечно, это пресловутое «колесо», на котором «поскользнулись» руки у Жени, вышло не так успешно. Но мы же вот с вами [это] обсуждаем, у нас еще один повод обсудить. Фигурное катание — это синтез, здесь спорт и искусство. Штамп, конечно, то, что я сейчас сказал. Но, с другой стороны, это факт!»

Всегда добивается успеха тот, кто является, как говорится, абсолютным чемпионом, уверен знаменитый в прошлом фигурист.

«Алгоритм победы [у того], кто не только выиграл, например, чемпионат мира, но и еще оставил [после себя] такой след — когда твои программы потом пересматривают, — заявил Авербух. — Первыми на ум сразу приходят танцы на льду. Вот есть легендарная пара Джейн Торвилл — Кристофер Дин».

Британские спортсмены стали лучшими на зимней Олимпиаде 1984 года в танцах на льду с прекрасной программой на музыку Мориса Равеля «Болеро».

«Они не просто чемпионы, их программа «Болеро» всегда будет флагманской для многих-многих поколений, — сказал Авербух. — Они — абсолютные! Вот что ценнее — выиграть медаль, повесить [ее потом на стенку], или оставить [после себя] такую программу? По мне, так оставить программу».

Илья Авербух также посоветовал критикам коллеги Евгении Медведевой по сборной России Алины Загитовой, которая работает сейчас одной из ведущих шоу «Ледниковый период», уважать ее труд и быть добрее.