Тимати признался, что боится довести Крида до слез

Москва, 9 октября. Рэпер Тимати ответил на критику Егора Крида, высмеявшего его участие в шоу «Холостяк». В своем Instagram Тимур Юнусов (настоящее имя Тимати) признался, что хотел бы назвать лучшим новый сезон «Холостяка», но боится довести до слез Крида.

«Я мог бы написать, что это будет самый крутой̆ сезон в истории проекта, но боюсь где-то дома, одиноко всплакнет @egorkreed ????Вместо этого просто напишу: ссылка в шапке профиля))», — съязвил музыкант.

Ранее Крид уличил Тимати в том, что рэпер якобы повторяет его действия: сначала покинул Black Star, потом записал хит с Моргенштерном, а после решил участвовать в реалити-шоу.

«Что дальше Тимати? P.S. Хоть имя не забрал», — добавил Крид.

Подписчиков Тимати однако волновали не подколы Юнусова и его счеты с Кридом, а тот факт, что Тимати, будучи отцом уже двоих детей, решил участвовать в этом шоу. Не забыли, конечно, и о бывших возлюбленных музыканта Анастасии Решетовой и Алене Шишковой, которые родили ему наследников.

«Шишкова и Решетова могут пройти кастинг?», «Как вас так угораздило. Просто «смешно». Лучше бы на семью свою энергию тратил», «Жаль, что это все будет игра, кино и неправда. Не верю в ваше расставание с Решетовой)))) Теперь стало понятно, зачем это было», — написали фолловеры.

Одна из фанаток Юнусова решила поддержать своего кумира, заявив, что хоть она никогда не смотрела это шоу, но по ее мнению, это будет самый топовый «Холостяк» за всю историю проекта.

«А Крид пусть плачется в платочек, ему до Тимати очень далеко», — добавила она.

Были и те, кто дал советы последней возлюбленной Юнусова.

«Круче Решетовой никого нет)) поэтому посмеемся над твоей новой пассией», — предупредил еще один пользователь.

Ранее участие Тимати в «Холостяке» прокомментировала и блогер Елена Миро.

«Чтобы проект смотрели, Тимка должен быть свободным, как ветер, в глазах зрителя, а, значит, Решетову нужно слить официально.<...> А она взяла и поверила, что Тиман расстается с ней понарошку, чисто для пиара», — написала сетевая скандалистка.

Правда, по мнению Миро, заключается в том, что Решетова думает, что их расставание с Юнусовым ненастоящее: «Он знает, что они расстались, она — пока нет».