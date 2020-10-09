МИД РФ отреагировал на «неподобающее заявление» Франции и ФРГ о Навальном

Москва, 9 октябрь. В Министерстве внутренних дел РФ дали комментарий по поводу совместного заявления глав МИД Франции и ФРГ по ситуации с российским блогером Алексеем Навальным. Комментарий первого заместителя министра иностранных дел России Владимира Титова приводится на сайте МИД РФ.

9 октября Титов принял посла Франции в России по его просьбе.

«С российской стороны отвели безосновательные нападки по «делу Навального». Выразили недоумение в связи с неподобающим по содержанию и тональности совместным заявлением министров иностранных дел Франции и ФРГ по ситуации с Алексеем Навальным, идущим вразрез с реальным положением дел на фоне неготовности этих стран предоставлять информацию российским структурам в рамках оказания правовой помощи», — говорится в сообщении.

При рассмотрении вопросов двусторонних отношений российская и французская стороны обсудили потенциал будущего возможного политического, экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Ранее лидеры Франции и Германии выступили с призывами ввести новые экономические ограничения против Москвы из-за инцидента с «отравлением» Алексея Навального.

При этом точные обстоятельства инцидента до сих пор не выяснены. Генпрокуратура России неоднократно запрашивала у Германии подробную информацию по результатам анализов, предлагая содействие в расследовании, но ответа так и не получила. В конце сентября Навального выписали из клиники.

Обстоятельства «отравления» блогера изучали, в том числе, и журналисты «Правды.ру». Они выяснили, что к инциденту может быть причастна сотрудница ФБК Мария Певчих.