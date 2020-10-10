Сергей Богачев: На Землю надвигается мощная магнитная буря

Ситуация на Солнце сейчас спокойная, и крупных событий рекордной мощности быть не может. Однако грядет магнитная буря — она будет среднего уровня, чего-то чересчур страшного ждать не стоит.

То природное явление, которое мы ожидаем во второй половине октября, хорошо прогнозируется. Все дело в том, что на Солнце бывают так называемые рекуррентные события — это бури, которые повторяются с шагом в 27 дней. Почему именно период в 27 дней? Это соответствует периоду вращения Солнца вокруг своей оси. Последний раз серия магнитных бурь, довольно крупных, случилась как раз во второй половине сентября. Отсчитываем 27 дней — и можно уверенно предсказать, что в период с 21 по 25 октября это событие повторится.

В плане солнечной активности год спокойный, и на фоне этого грядущая буря станет довольно заметным событием. Поэтому те люди, которые ощущают себя метеозависимыми, должны в эти дни поберечься, приняв дополнительные меры предосторожности. По нашим прогнозам — наука в наше время уже может делать достаточно точный прогноз — геомагнитный всплеск начнется 21 октября. Он продлится с перерывами три-четыре дня — и 25 октября ситуация полностью стабилизируется.

Как любое природное явление, магнитная буря не равномерна по силе, у нее бывают порывы, как у ветра. Все пройдет, как шторм, магнитное поле Земли будет то выходить из равновесия, то снова приходить в норму.

Нас ждет четыре дня нестабильности. Как правило, наиболее сильные всплески бывают в начале и в конце магнитной бури, то есть, при входе в этот шторм и при выходе из него. Соответственно, мы предполагаем, что 21 и 22 октября будет особенно повышенная геомагнитная обстановка, и на выходе в районе 25 октября будет второй пик.

Что же касается силы грядущего природного явления, то сейчас существуют градации, их девять, где ноль — это спокойная обстановка, а высшая девятая величина — магнитные бури наибольшей мощности. По этой шкале октябрьская магнитная буря будет в районе шестого уровня.

Самые сильные магнитные бури были примерно 10-15 лет назад. Это были бури высшего уровня. Почти максимальные были в 2017 году, но тогда до верхней отметки им не хватило всего лишь одного балла. Месяц назад, в сентябре, прошла такая же по силе буря, как мы ожидаем в октябре, тоже шестая по девятибалльной шкале. На общем спокойном фоне солнечной активности в этом году это было наиболее сильное явление. Насколько мощной окажется грядущая магнитная буря, мы узнаем уже 21 октября.