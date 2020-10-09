Медведчук оценил планы Киева не переводить время из-за «агрессии РФ»

Киев, 9 октября. Депутат Верховной рады Украины, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в своем Twitter оценил внесение в парламент законопроекта об отказе от летнего и зимнего времени в стране «для борьбы с российской агрессией» и предложил следом принять «антироссийский кодекс».

По мнению Медведчука, последний шаг выглядел бы логично в контексте нынешней украинской политики.

В ВР внесен проект об отказе от зимнего времени «для борьбы с российской агрессией». Может, сразу примете Антироссийский кодекс как памятник вашей законодательной тупости? Заодно проголосуйте и Кодекс внешнего управления Украиной, ведь это два главных направления работы власти. pic.twitter.com/4dbcZii74K — Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) October 9, 2020

Законопроект, предусматривающий отказ Украины от перехода на летнее и зимнее время, был зарегистрирован в Раде 9 октября. Его предложил Руслан Стефанчук. Он объяснил, что данная инициатива не только положительно скажется на здоровье граждан, но и будет «противодействовать агрессии со стороны РФ». Депутат назвал ДНР и ЛНР «временно оккупированными украинскими территориями», на которых якобы установлено российское время.

Украина начала антироссийскую политику после событий 2014 года. Тогда о независимости от государства после госпереворота в Киеве объявили республики Донбасса, а Крым, по решению его жителей, стал частью РФ. С того момента киевские власти стали активно противодействовать всему, что связано с РФ.

При этом Россия неоднократно подчеркивала, что не является участницей конфликта на юго-востоке Украины, а Крым стал ее регионом легитимно и после волеизъявления его населения.