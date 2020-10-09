Минздрав РФ заявил о достаточном количестве лекарств для лечения COVID-19

Москва, 9 октября. Лекарств для лечения пациентов с коронавирусом в России достаточно. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы Минздрава России.

Ведомство привело данные на 7 октября, когда в обороте находилось около 200 тысяч противовирусных препаратов для лечения коронавируса, таких как «Арепливир», «Коронавир» и «Авифавир».

«Министерство здравоохранения проводит ежедневный мониторинг наличия лекарственных препаратов, необходимых для лечения больных COVID-2019, в системе маркировки», — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что дефицита не наблюдается. Кроме того, идет вакцинирование приоритетных категорий населения вакциной «Гам-Ковид-Вак». Данная вакцина с начала сентября начала выпускаться с маркировкой.

Ранее сообщалось, что власти Подмосковья закупили препараты для лечения коронавируса.