Актриса Якунина рассказала о трудностях на съемках «Склифософского»

Москва, 9 октября. Заслуженная артистка России Анна Якунина заявила, что съемки восьмого сезона «Склифософского» были трудной задачей. Съемочная группа работала в пандемию, пишет «Телепрограмма».

Якунина играет в медицинской драме регистратора Нину Дубровскую. Эта роль стала для Якуниной звездной. Нина в ее исполнении «и в горящую избу войдет, и коня на скаку остановит».

По словам Якуниной, все актеры «Склифософского» любят своих героев. После завершения седьмого сезона артисты ждали, когда же начнутся новые съемки.

«Мы попали в тяжелую ситуацию – в пандемию. Весной, с ее началом, съемки были приостановлены», — рассказала актриса.

Несмотря на карантин, съемки были возобновлены. На съемочной площадке все находились в масках и пользовались санитайзерами. К проекту даже привлекли консультантов-медиков.

Якунина заметила, что все разговоры между актерами были только о коронавирусе. Съемки оставили неприятное впечатление, они были тяжелыми, добавила звезда.

Первую серию нового сезона «Склифософского» покажут уже в октябре. По сюжету талантливый хирург Олег Брагин (Максим Аверин) продолжит работать в Институте Скорой помощи и налаживать личную жизнь. Его бывшая супруга Марина Нарочинская (Мария Куликова), узнав, что у Брагина обнаружен рак, поставит «на уши» всех коллег, чтобы спасти хирурга.