Раненных в Степанакерте журналистов доставят в РФ правительственным бортом

Москва, 9 октября. Раненных в Степанакерте журналистов Левона Арзанова и Гранта Баладьяна доставили в Москву из Еревана правительственным бортом, сообщила Kp.ru.

Еще один российский журналист Юрий Котенок доставлен в одну из ереванских больниц, в данный момент он находится в коме. Сообщается, что на правительственный борт он не попал из-за несоответствующих условий перевозки.

В аэропорт Еревана раненых привезли на «Скорой помощи», перед взлетом медики долго осматривали и готовили их. В полете врачи не сопровождали журналистов, в Москве по прилете их будут ожидать российские доктора.

Журналисты получили ранения при втором обстреле церкви в Шуши. Юрия Котенка и Левона Арзанова сначала доставили в местный госпиталь, который также подвергся ударам со стороны Азербайджана. Позже их перевезли в Степанакерт, а затем в Ереван.

Военные действия в НКР продолжаются уже 13-й день. Президент России Владимир Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе с целью обмена пленными и телами погибших, а также возобновить мирные переговоры.