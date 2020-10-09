Украина вышла из соглашения СНГ по борьбе с незаконной миграцией

Киев, 9 октября. Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с нелегальной миграцией. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, передает УНН.

«Украина выходит из соглашения о сотрудничестве стран-участников Содружества независимых государств в борьбе с незаконной миграцией. Соответствующий законопроект подготовил Кабинет министров Украины», — пояснил депутат.

Стоит отметить, что ранее Украина вышла из ряда договоров, заключенных с Россией или в рамках СНГ. 1 апреля 2019 года Украина вышла из договора о дружбе и сотрудничестве между Киевом и Москвой.

В 2014 году власти Украины заявили о стремлении прекратить участие в работе СНГ, провозгласив курс на евроинтеграцию. Экс-президент страны Петр Порошенко подписал указ об отзыве представителей Киева из уставных органов СНГ и заявил о пересмотре всех международных договоров, заключенных в рамках содружества. Власти стремятся войти в состав Евросоюза и НАТО, однако этому мешает высокий уровень коррупции и продолжающаяся в Донбассе гражданская война.