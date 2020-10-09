Мрачные SeVeR против романтиков «Платформа» сойдутся в сече в «Патриоте»



В пятницу, 9 октября, в 19.00, ФАН и Медиагруппа «Патриот» представят восьмой выпуск отборочного тура шоу «Музыкальная сеча — 2020».

В этот раз на музыкальном поле брани схлестнутся мрачные, но лиричные SeVeR из Питера и ярославская «Платформа», витающая в открытиях и откровениях.

Группа SeVeR — это ни на что не похожее музыкальное явление, сочетание трепетной романтики и северной меланхолии, глубокая лирика и мрачные тексты, эффектно дополненные виртуозной скрипкой и необычным вокалом. Музыканты переплавляют классические жанры рока в свой неповторимый стиль, заложенный в основе звучания группы.

«Платформа» родилась, выросла, живет и процветает в Ярославле, но несмотря на свою удаленность от питерских настроений, обладает той же мягкой лирикой и мелодичностью. Лучшее от классического и русского рока, блюза, рок-н-ролла и поэзии группа превращает в образы, кажущиеся многим до боли знакомыми и родными.

Кто из них пройдет в полуфинал и приблизится к битве за призовые 100 000 рублей — решать вам!

Прямой эфир пройдет здесь.

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