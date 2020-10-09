Подозреваемый в педофилии чиновник Гнедышев находил жертв в соцсетях

Архангельск, 9 октября. Бывший исполняющий обязанности министра образования Архангельской области Юрий Гнедышев искал своих несовершеннолетних жертв с помощью фальшивого профиля в социальных сетях. Об этом сообщил источник ФАН.

Напомним, что в пятницу Гнедышева задержали по подозрению в развращении несовершеннолетних.

«Переписка [Гнедышева с детьми] была выявлена правоохранительными органами в ходе следственных действий. И.о. министра образования Архангельской области создал «левый» аккаунт в соцсетях и с него знакомился с маленькими девочками», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, удалось установить личности двух школьниц, с которыми онлайн общался Гнедышев. Личных встреч с ними у него не было.

Предположительно, переписку бывший чиновник вел из дома, но проверяется и его рабочий компьютер. В настоящее время контактировавших с бывшим замминистра учениц опрашивают. В рамках уголовного дела также проведут проверку в гимназии №14 Северодвинска, где Гнедышев когда-то был директором.

Известно, что у мужчины есть две дочери: старшей 22 года, она живет в Петербурге, младшей 7 лет. Их аккаунты, а также аккаунт супруги экс-чиновника в соцсетях теперь закрыты.