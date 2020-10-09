«Человек планеты» Бурлаков рассказал ФАН, что для него значит патриотизм

Известный российский паралимпийский чемпион Сергей Бурлаков на днях встретился с волонтерами штаба «Мы вместе — Севастополь», где рассказал о работе в Общественной палате РФ, о том, как не сдаваться, даже когда опускаются руки, что является главным в его жизни, что для него значит патриотизм, а также откуда он черпает силы на новые свершения. Подробнее о встрече — в материале ФАН.

Сергей Бурлаков — настоящий пример для подражания, потому что с четырехкратной ампутацией он смог добиться небывалых успехов в спорте (мужчине в 20 лет ампутировали кисти рук и ноги до колен из-за автомобильной аварии). Его имя записано в Книгу рекордов Гиннесса, а в США он удостоен звания «Человек планеты», поскольку преодолел марафон в 42 километра на протезах, обогнав даже бывалых спортсменов. Также он является членом Общественной палаты РФ.

«С 1994 года и по сегодняшний день я занимаюсь спортом. Сейчас просто перечислю, чего за это время мне удалось добиться: мастер спорта России по легкой атлетике, плаванию, полевой стрельбе, рекордсмен России и мира. Кроме того, выполнены нормативы по легкой атлетике, плаванию, полевой стрельбе, триатлону, полтора месяца назад стал действующим чемпионом мира по каратэ», — сказал он.

Севастополь — настоящее место силы

По словам Бурлакова, Севастополь — настоящее место силы, поэтому нет ничего удивительного в том, что крымские и севастопольские ребята участвовали и побеждали на конкурсе «Лидеры России». Благодаря этой силе Крым и Севастополь воссоединились с Российской Федерацией.

«В Севастополе надо развивать и показывать, каким вообще должно быть априори все: волонтерство, спорт и так далее», — заявил паралимпиец.

Вместе с этим он отметил важность волонтерских организаций, которые работают в Севастополе и Крыму, потому что они делают этот мир лучше, помогая другим людям.

Секретный ингредиент — любовь

«Все встречи, на каком бы уровне они не проходили, даже с первыми лицами государств, у меня предмет разговора всегда один — про любовь. Конечно, если меня спрашивают: «О чем бы вы хотели поговорить?» И у всех всегда шок, — признался Бурлаков. — Кроме того, у меня все форумы называются одним предложением — «Про любовь», потому что там идет речь о любви к Родине, о любви к ближнему, о любви к тому, что ты делаешь, поскольку без любви ничего хорошо не получится. Ведь если ты не любишь то дело, которым ты занимаешься, тогда где взять силы и мотивацию, оставаться стойким, чтобы идти дальше, несмотря ни на что?»

Проведя за последние полтора года 321 встречу на разных уровнях, паралимпийский чемпион показал на собственном примере, что главное в этой жизни — не лениться и заниматься любимым делом, а не «прожигать» жизнь. В этом, наверное, и есть истинное счастье каждого человека, подчеркнул Бурлаков.

Также паралимпийский чемпион в эксклюзивном интервью для ФАН рассказал, что для него значит патриотизм, почему он не уехал жить в Америку, и как Общественная палата Российской Федерации помогает людям решать проблемы.

— Что для вас патриотизм, и не испортилось ли сегодня отношение к этому поистине объемному термину?

— Нет, оно портится только у тех, кто хочет, чтобы это было так. Для меня патриотизм — это история моей страны, моего рода, моя история. Я не считаю себя каким-то великим человеком или выдающимся спортсменом, однако все, что мне повезло в этой жизни сделать, может быть примером для других людей. А это уже и есть патриотизм, потому что мой опыт поможет таким же людям, как и я, которые живут в России.

Кроме того, патриотизм — это и воспитание, и культура. Патриотизм начинается с воспитания родителей и детского сада. Должны быть специальные программы, направленные на это. Я думаю, что человека нужно начинать воспитывать с помощью истории, чтобы он понимал, в какой великой стране он живет, и что он такой же великий человек.

— Как в других странах проявляют патриотизм?

— С гордостью. В США, например, во многих квартирах и домах висят флаги Америки. Люди гордятся, когда ходят в одежде в виде флага или с его элементами, когда на машину они ставят подобную атрибутику — это же здорово.

А что такое гордость — это любовь, поскольку тем самым человек показывает, что любит свою страну и все, что с ней связано. Мне предлагали и гражданство, и работу, и квартиру в США, но я живу здесь, в России, чтобы помогать людям.

— Как Общественная палата РФ помогает людям, в чем заключается ее работа?

— Общественная палата не занимается каким-то четко отдельным проектом, а помогает именно юридически своим некоммерческим организациям. Кроме того, мы освещаем все существующие сегодня проблемы, нам люди сами пишут на официальный сайт Общественной палаты РФ, в том числе можно отдельно написать одному из членов палаты.

Мне, например, недавно пришло письмо из Коктебеля, где говорится об экологической проблеме. Поэтому мы в вопрос включаемся и помогаем. У нас сейчас 20 комиссий и 20 направлений, по которым мы работаем: патриотическое направление, международные отношения, ЖКХ и так далее. То есть Общественная палата — это не казак с шашкой, нет, она работает только в помощь, чтобы люди жили лучше и счастливее.