Кедми объяснил, почему Израиль вооружает Азербайджан против Карабаха

Москва, 9 октября. Израиль продает оружие Азербайджану, используя Баку в противостоянии с Ираном. Об этом заявил израильский военно-политический эксперт Яков Кедми, передает «Украина.ру».

Ранее сообщалось, что Армения отозвала своего посла из Израиля для консультаций. Подобное решение было принято Ереваном, поскольку Тель-Авив поставляет оружие в Азербайджан. Однако израильский президент Реувен Ривлин позже заявил, что контракты, заключенные с Баку, не направлены против других стран.

Кедми напомнил, что Израиль уже давно поставляет Азербайджану различное вооружение, а также беспилотные летательные аппараты и ракетные комплексы ближнего радиуса действия. По его словам, азербайджанская армия использует в Нагорном Карабахе сразу несколько ударных БПЛА и другие боевые системы.

Эксперт также отметил, что благодаря сотрудничеству в области вооружений Израиль получает от Азербайджана дешевую нефть.

«Первая причина поставок оружия — это нефть. Поставки оружия — это как бы своего рода форма взаимной оплаты», — заметил Кедми.

Кроме того, данное сотрудничество включает в себя геополитический фактор. Он напомнил, что израильские беспилотники взлетают с азербайджанских аэродромов для разведывательных операций над Ираном. По словам Кедми, Тель-Авив использует партнерские отношения с Баку для противодействия Тегерану в регионе.

Он также добавил, что наличие израильских беспилотников на вооружении Азербайджана практически не отразилось на ходе боевых действий в Нагорном Карабахе. При этом Баку также активно эксплуатирует турецкие ударные БПЛА.

Ранее Яков Кедми прокомментировал полеты американских бомбардировщиков B-52 над Украиной. По его словам, подобными действиями Вашингтон фактически подписал Украине «смертный приговор».