Москва, 9 октября. Иосиф Пригожин рассказал о бедственном положении Валерии, передает News.ru.

Ранее продюсер уже рассказывал, что шоу-бизнес — одна из пострадавших от пандемии коронавируса сфер. Пригожин отметил, что деньги теряют не только сами артисты, но и концертные залы, музыканты, студии и прочие люди из индустрии. Он признал, что выхода из ситуации пока нет, так как пандемия по-прежнему существует, растет количество заболевших и вместе с этим ограничиваются возможности людей ходить на концерты.

Продюсера раскритиковали подписчики и пользователи Сети, считающие, что у звезд и так достаточно денег. Однако Пригожин не отказался от своих слов.

Сейчас Пригожин рассказал, что его жена, певица Валерия, осталась без новогодних корпоративов. Все по причине неопределенности, вызванной пандемией.

«У нас ничего пока. Ни одного заказа. Обычно в июле-августе уже авансы лежали. И это не только у Валерии. Например, сегодня звонили — на завтра. Звонки есть, пристрелки есть, а денег — нет», — рассказал продюсер.

Ранее Иосиф Пригожин показал, какими завтраками кормит Валерию. В опубликованном ролике продюсер держит блюдо с сырниками, украшенными ягодами. Пригожин заявил, что приготовил их сам и кормит Валерию сырниками каждое утро.