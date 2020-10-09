Ученые остановились на природном факторе ЧП на Камчатке

Исследования причин экологического бедствия на Камчатке продолжаются, но российские ученые уже исключили вулканический и сейсмологический фактор загрязнения воды. Также отвергается версия техногенного фактора по вине Козельского полигона. На данный момент специалисты склоняются к природному фактору бедствия в акватории Тихого океана в районе Камчатки.

Результаты проб и другая свежая информация о ходе исследований публикуется ежедневно. Накануне Росприроднадзор сообщил о том, что в проанализированных образцах замечено превышение фосфат-ион в 10,8 раз, железа общего в 6,7 раза, фенола общего в 2,9 раза. Тем не менее, общей картины произошедшего на Камчатке, где отмечается массовая гибель животных и растений, у ученых пока нет.

Помимо рабочей группы (в нее входят представители Минприроды, Росрыболовства, Роспотребнадзора, МЧС России, исполнительных органов власти Камчатского края под руководством главы Росприроднадзора Светланы Радионовой), на Камчатке работает научный совет, который возглавил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.

Экспедиционное судно с учеными на борту уже проводит исследования в район мыса Шипунский. Научный совет, по словам Алексея Озерова, исключил вулканический и сейсмологический факторы загрязнения воды, исходя из полученных результатов, а также техногенный фактор по вине Козельского полигона. Но все еще не изучено влияние Родыгинского и других соседних полигонов. В работе у Росприроднадзора все еще находятся анализы по токсическому типу — свинец, медь, цинк, ртуть и мышьяк.

«Никаких специфических веществ в лабораторном анализе мы пока не видим, — сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. — Ждем часть проб по токсическим веществам. Расширяем линейку спектра исследований».

На дно в районе бухты Тихая-Безымянная спустились сотрудники «Балттехмордирекции»: они заметили и рыб, и морские организмы, видео будет предоставлено после их возвращения. С 9 октября Росприроднадзор также начал проверку по «Водоканалу», добавила Радионова.

В пробах воздуха сотрудники «Росгидромета» не обнаружили ничего экстраординарного — все показатели в норме, отчитался глава организации Игорь Шумаков. Эксперты Росрыболовства предоставил свои результаты, по ним 110 проб также показали допустимые пределы большинства показателей, в том числе уровень солености.

Компоненты ракетного топлива в пробах морской воды не обнаружены, сообщили в Роспотребнадзоре, а индекс токсичности в целом дал отрицательный результат. Руководитель управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю Яна Господарик рассказала, что в пробах есть пестициды, но «для острых проявлений они не критичны».

Вице-президент РАН Андрей Адрианов считает, что сейсмическая и техногенная версии загрязнения акватории пока несостоятельны: концентрация химических веществ, выявленных в пробах, не является опасной для гидробиоты.

«Мы считаем, что сегодня в качестве реальной можно рассматривать версию, связанную с вредоносным цветением микроводорослей, продуцирующих токсины, опасные как для теплокровных, так и для беспозвоночных организмов», — заявил Адрианов.

В Минприроды РФ уточняют, что на юго-востоке Камчатского края с середины сентября наблюдается так называемое природное явление «красный прилив» — оно заметно со спутника. Ученые проводят дополнительные исследования и уточняют, какие именно водоросли могли вызвать массовую гибель живых организмов на побережье. До 12 октября рабочая группа обязана доложить о первых результатах работы и перечислить все возможные причины и последствия инцидента.

Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заверил, что ведомство будет вести открытую работу по исследованию причин загрязнения акватории.

«Методом отсечения версий мы должны прийти к пониманию того, чем вызвано загрязнение — техногенными или природными факторами. Чтобы минимизировать возможные экологические риски, сделать это нужно как можно скорее. Также ответственным ведомствам необходимо определить объем гибели гидробионтов. Прошу всех предельно ответственно отнестись к поставленной задаче, ведь от этого зависит благополучие окружающей среды и здоровье людей», — сказал Кобылкин.

Напомним, в первые дни октября жители Камчатки стали сообщать о трупах рыб, осьминогов, морских ежей. Камчатское управление метеорологии и мониторинга окружающей среды доложило, что зарегистрировало повышенное содержание нефтепродуктов, в частности фенолов, а также фосфора, фосфатов. Жители заявляли об отравлении, временной потере зрения, тошноте после погружения в воду и прогулке по пляжу в районе Авачинской бухты. 9 октября группа специалистов федерального медико-биологического агентства осмотрела жителей Камчатского края, которые обратились с жалобами на ухудшение здоровья после соприкосновения с океанской водой.

Загрязнение на Камчатке держит под контролем Генпрокуратура. Предварительные материалы проверки переданы в центральный аппарат СК.