На Украине хотят противодействовать «агрессии РФ» отказом от перевода часов

Киев, 9 октября. В пятницу, 9 октября в Верховной раде Украины был зарегистрирован законопроект, предусматривающий отказ Украины от перехода на летнее и зимнее время. Его инициатор — Руслан Стефанчук, сообщается на сайте парламента.

Стефанчук объяснил важность этого законопроекта негативным влиянием на здоровье людей. По его мнению, из-за перехода на летнее время и возвращения обратно на зимнее «ухудшается самочувствие, снижается работоспособность, наблюдается значительное обострение хронических болезней».

«Принятие закона обеспечит стабильный естественный цикл жизнедеятельности человека, будет способствовать улучшению состояния здоровья и повышению работоспособности населения», — пояснил Стефанчук.

Кроме того, он добавил, что проект закона «направлен на противодействие агрессии со стороны Российской Федерации». Депутат назвал ДНР и ЛНР временно оккупированными украинскими территориями, на которых якобы установлено время Российской Федерации.

«Закрепление на всей территории Украины единого киевского времени позволит укрепить наши оборонные позиции и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий», — пояснил депутат.

Ранее в Раде выступили с неодобрением позиции президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» «непроверенным средством». Депутат Наталия Королевская осудила политиков, которые готовы поставить под угрозу здоровье своих граждан исключительно ради рейтингов. Ее коллега по партии Виктор Медведчук уже привился вакциной от РФ в Крыму и сообщил, что чувствует себя отлично.