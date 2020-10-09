Макрон пошел ва-банк в санкционной игре Франции и Германии против России

Москва, 9 октября. Президент Франции Эмманюэль Макрон пошел ва-банк в санкционной игре против России, поскольку он планирует сделать из своей страны лидера Европейского союза. Об этом Nation News заявил известный российский политолог Вадим Манукян.

Манукян обратил внимание на геополитическую стратегию Макрона, который готовится воспользоваться ситуацией на фоне инцидента с фейковым отравлением блогера Алексея Навального, чтобы занять место лидера в Европейском союзе. Французский президент готов фактически пожертвовать связями с Москвой, чтобы занять пьедестал европейского влияния.

«Поэтому Макрон сейчас пошел ва-банк. Даже попытался как-то поставить под сомнение связи с Россией и тот доверительный диалог, который у него был с [президентом Российской Федерации] Владимиром Путиным», — резюмировал Манукян.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала призывы Берлина и Парижа ввести новые экономические ограничения против Москвы из-за инцидента с «отравлением» Алексея Навального. Она заявила, что подобные действия являются неприемлемыми, а также обратила внимание на то, что Россия больше не готова игнорировать подобные выпады в свой адрес. Захарова также отметила, что «бизнеса как обычно» с ФРГ и Францией больше не будет.

Манукян, в свою очередь, подчеркнул, что Ангела Меркель в отношениях с Россией придерживается двойных стандартов, поскольку Берлин все-таки не хочет потерять газопровод «Северный поток – 2» и крупного выгодного поставщика газа.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Европейскому союзу «нельзя прекращать диалог» с Россией, поскольку Москва необходима для решения конфликтов в Сирии, Ливии или на Украине.