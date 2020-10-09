Соловьев пресек попытку Кадыровой оправдать в эфире ТВ обстрел храма

Москва, 9 октября. Известный российский ведущий и журналист Владимир Соловьев в эфире авторской программы на телеканале «Россия-1» пресек попытку политолога из Азербайджана Саадат Кадыровой оправдать действия армии Баку, совершившей артиллерийский обстрел собора в Шуши. Отрывок из передачи опубликовал в Twitter журналист Михаил Шахназаров, присутствовавший при дискуссии.

Ранее военный корреспондент Александр Коц, находящийся в Нагорном Карабахе, сообщил, что армия Азербайджана нанесла артиллерийский удар по храму в Шуши, где находились гражданские. В своем Telegram-канале он заметил, что снаряды попали прямо в купол собора уже через час после того, как в Интернете появилось видео, на котором видно, как солдаты армии НКР молятся перед отправкой на передовую.

«Прямое попадание в купол. Запредельный цинизм», – прокомментировал инцидент журналист.

В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» политолог из Азербайджана прокомментировала обстрел храма в Шуши. Кадырова заявила, что в этом здании находились армянские военные, которые «для Баку являются террористами». Она также попыталась применить известную цитату о том, что «террористов надо мочить в сортирах».

Соловьев пресек попытку Кадыровой оправдать в эфире этот обстрел, заявив, что сравнение «сортиров» с храмами, как минимум, является некорректным. Он заметил, что армянские военные не могут считаться террористами даже для Баку.

Присоединившийся к дискуссии Шахназаров также не оставил без внимания заявления Кадыровой. На своей странице в социальной сети Twitter он заявил, что просто шокирован и возмущен высказываниями политолога.

«Я многое видел. Но чтобы женщина ратовала за расстрел древних храмов, я не видел даже в кино», — заявил Шахназаров.

Саадат Кадырова на "Вечере с Владимиром Соловьёвым". Я многон видел. Но чтобы женщина ратовала за расстрел древних храмов, я не видел даже в кино. Посмотрите весь выпуск. Не пожалеете. Ссылка на эфир: https://t.co/WV7RR2DoMn pic.twitter.com/3me9SwZjhM — Михаил Шахназаров (@Shakhnazaroff) October 9, 2020

Ранее представители МИД Нагорного Карабаха подробно рассказали о состоянии российских журналистов, которые получили ранения при обстреле храма в Шуши.