Алиев дал Армении «последний шанс» на вывод войск из Карабаха

Баку, 9 октября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что дает Армении «последний шанс» вернуться к формату переговоров и вывести войска из Нагорного Карабаха, передает РИА Новости.

«Сегодня бои идут во всех направлениях, ВС Азербайджана укрепляют свои позиции. Мы принуждаем оккупанта, агрессора к миру. Мы им показали, что и на поле боя, и на столе переговоров побеждаем мы. Они увидели нашу силу, нашу волю. <…> Мы даем им последний шанс. Выведите войска, вернитесь к переговорам, возьмите обязательства», — сказал он в обращении к народу.

Ранее Алиев говорил о том, что считает возможным военное решение проблемы в Карабахе. Свою позицию он объяснял тем, что международное сообщество ведет переговоры по ситуации в республике уже 28 лет, но так и не нашло политического урегулирования конфликта. В среду глава Азербайджана выразил мнение, что Россия и Турция должны стать посредниками по ситуации в Нагорном Карабахе.

9 октября в Москве обсудят ситуацию в НКР. Президент РФ Владимир Путин пригласил глав МИД Азербайджана и Армении в российскую столицу для переговоров по вопросам обмена телами погибших и пленными. Политолог Наталья Елисеева в комментарии «360» объяснила, почему, на ее взгляд, российский лидер принял такое решение, и почему важно остановить войну в республике.