Охранник в Австралии выгнал женщину из бассейна из-за стрингов

Канберра, 9 октября. Жительница Австралии Кристи Миллер пожаловалась на охранника, который выгнал ее из бассейна из-за неподобающего купальника, пишет Daily Mail. По словам девушки, на ней были «нормальные стринги».

Инцидент произошел на территории жилого комплекса, аренда квартиры в котором стоит 46 тысяч рублей в неделю. По словам Миллер, она загорала у бассейна в купальнике Calvin Klein.

К ней подошел «восточный» охранник и попросил «прикрыться» или уйти. Мужчина сослался на правила зоны отдыха, которые запрещают носить бикини.

Австралийка заявила в интервью изданию, что охранник вел себя некорректно по отношению к ней. При этом он не сделал никаких замечаний мужчинам, которые были в узких плавках.

Миллер была возмущена его требованием. По ее словам, на ней был «нормальный бикини», какой носят все девушки. Женщина заявила, что Австралия не является мусульманской страной, поэтому она имеет право носить все, что хочет.

«Я плачу большие деньги за жилье в этом доме и могу носить все, что мне вздумается», — высказалась Миллер.

Австралийка добавила, что это не первый инцидент со стрингами. Ее подруга тоже стала жертвой «предубеждений» охранника.