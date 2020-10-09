Адвокат Жорин рассказал, что перед смертью Легкоступова отказалась от квартиры

Москва, 9 октября. Незадолго до скоропостижной смерти певица Валентина Легкоступова написала расписку об отчуждении квартиры. Документ был обнаружен на днях в доме звезды. На нем стоит ее подпись. Об этом изданию StarHit рассказал адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы семьи артистки.

По словам юриста, эту расписку видела дочь Валентины Анетта Бриль.

«Анетта была в шоке, она видела этот рукописный текст, но сфотографировать расписку не было возможности, потому что она приобщена к материалам дела», — пояснил он.

Жорин добавил, что ему удалось получить снимки ванной, в которой Легкоступова якобы поскользнулась и получила смертельные травмы.

«Получив снимки, был крайне удивлен. Ванной там, в принципе, нет как таковой — только душевая кабина, упасть в которой нереально, она как шкафчик», — рассказал адвокат.

Сама комната, по его словам, очень маленькая, там же установлена раковина, стиральная машина. Свободного места практически нет.

Последний муж артистки Юрий Фирсов находится в Турции, несмотря на то, что расследование обстоятельств смерти певицы продолжается. Семья Легкоступовой не верит в то, что к гибели артистки привела случайно полученная травма. На этой версии настаивает Фирсов.

Напомним, в начале августа исполнительница хита «Ягода-малина» упала в ванной, получив тяжелые травмы, 14 августа она скончалась. Семья артистки решила провести собственное расследование и обратилась к адвокату Жорину.