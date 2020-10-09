Лукашенко посоветовал Польше больше внимания уделить своим выборам

Минск, 9 октября. Критикующей «несправедливые выборы» в Белоруссии Польше необходимо разобраться с результатами собственных, в результате которых победил Анджей Дуда, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его цитирует «Sputnik Белоруссия».

По результатам польских выборов кандидат от правящей партии «Право и справедливость» Дуда набрал 51,03% голосов избирателей и опередил кандидата от оппозиционного объединения «Гражданская коалиция» Рафала Тшасковского, набравшего 48,97% голосов. На это среднее количество голосов, тем не менее принесшее Дуде лидерство, и обратил внимание Лукашенко.

«Почему литовцы, поляки и украинцы лезут к нам? Потому что у них катастрофическая ситуация, надо население отвлечь, а еще пальцем показать, что мы в этом виноваты. Поэтому потерпите немножко — с ними люди там скоро начнут разбираться… А то у нас, видите ли, «выборы несправедливые, 80%». А 50,5% — в Польше победил Дуда. Сейчас уже все заявляют, что полнейшая фальсификация. Вот там надо разобраться», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что поляки «хайпуют» на ситуации в Белоруссии, но время покажет, какие события могут ожидать саму Польшу.

Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал более 80% голосов, его ближайший оппонент Светлана Тихановская — 10%. После объявления результатов в стране начались волнения и несанкционированные митинги. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия считает белорусские выборы легитимными и признает Лукашенко единственным законным президентом республики.