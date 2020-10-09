РАН определилась с написанием слов «кешбэк» и «селфи»

Москва, 9 октября. Русский орфографический словарь Российской академии наук (РАН) пополнился 675 новыми словами. Ученые определились, как писать, например, «кешбэк» и «селфи», передает KP.Ru.

Составители словаря уточнили нормы правописания для некоторых уже ставших привычными в XXI веке слов. Так, РАН рекомендовала писать слитно название сыра «Дорблю», как и все слова с приставкой «эконом» — например, экономпарикмахерская или экономмагазин.

Добавили в словарь, среди прочего, выражение «да ну тебя», которое стоит писать без знаков препинания, и слово «гикнуться» в значении «погибнуть» или «испортиться».

Доцент кафедры истории русской литературы филологического факультета СПбГУ Сергей Монахов отметил, что слову «селфи», к примеру, пришлось проделать длинный путь, прежде чем попасть в словарь. Лексикографы регулярно отслеживают интернет-ресурсы, газеты и книги, а затем принимают решение, включать слово в сборник или же нет.

«Многое зависит и от концепции словаря. Например, словари неологизмов и заимствований быстрее будут реагировать на появление в языке новых слов», — объяснил Монахов.

Напомним, что целый ряд слов появился в русском языке из-за пандемии коронавируса. Филологи рассказали Федеральному агентству новостей, что даже некоторые из уже существующих слов стали употребляться в эпоху COVID-19 в новых значениях. Лингвист Оксана Грунченко объяснила, что «ковидарий», например, — это больница для лечения заболевших.

А словарь английского сленга Urban Dictionary еще в марте пополнился термином, обозначающим как паникующих на фоне пандемии коронавируса, так и игнорирующих меры предосторожности — «ковидиоты».