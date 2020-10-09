В центре Степанакерта раздались мощные взрывы

Степанакерт, 9 октября. В центре Степанакерта раздались порядка 12 взрывов. Об этом сообщается в Telegram-канале проекта WarGonzo.

После обстрела столицы Нагорно-Карабахской республики часть города обесточена, а жители спустились в бомбоубежища. Куда попали снаряды, пока неизвестно. По мнению военных, это могли быть ракеты РСЗО «Ураган».

Напомним, эскалация нагорнокарабахского конфликта возобновилась 27 сентября. Ереван и Баку возлагают вину за обострение конфликта в приграничной зоне друг на друга. В обеих странах введено военное положение и объявлена мобилизация.

Ранее Собор Святого Христа Спасителя в Нагорном Карабахе дважды подвергся ракетному удару. А в результате второго удара по собору пострадали трое журналистов. Среди них — российский журналист Юрий Котенок, которого прооперировали в больнице Карабаха.