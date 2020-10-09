Найден эффективный способ продлить жизнь

Москва, 9 октября. Ученые Норвежского университета естественных и технических наук нашли эффективный способ продлить жизнь, передает журнал British Medical Journal.

Ученые привлекли к исследованиям семь тысяч добровольцев в возрасте от 70 до 77 лет. Всех их случайным образом разделили на три группы. Первой группе дали задание делать высокоинтенсивные тренировки в четыре подхода по четыре минуты два раза в неделю. Вторая группа тренировалась умеренно два раза в неделю, но в течение 50 минут. Третьей поручили тренироваться по рекомендациям норвежских органов здравоохранения.

Через пять лет ученые выяснили, что в группе с высокой интенсивностью ситуация с психическим и физиологическим здоровьем испытуемых была лучше, чем у двух остальных. В ней умерло лишь 3% испытуемых, во второй группе — 6%. В третьей группе умерло лишь 4,5%.

Исследователи пришли к выводу, что интенсивные тренировки являются хорошим способом для улучшения здоровья, психики и продления жизни.

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