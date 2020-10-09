Ясновидящая рассказала, какие имена сулят женщинам долгую жизнь

Москва, 9 октября. Ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала, какие имена сулят женщинам долгую жизнь. Медиум добавила, что это традиционные для России имена, пишет издание Lisa.ru.

Людмилы живут в окружении счастья и радости. Они сохраняют веселый нрав и позитивный настрой до глубокой старости. Это помогает им оставаться бодрой и энергичной. Многие Людмилы выглядят намного моложе своих сверстниц, отметила Ахметжанова.

Валентины имеют крепкое здоровье с малых лет и до старости. Они готовы прийти на выручку, всегда общительны и стараются поддерживать активный образ жизни. Большой плюс Валентин — они никогда не впадают в уныние.

По словам медиума, здоровым духом отличаются Надежды. Они верят в себя и дарят надежду своим близким. Неисправимый оптимизм, жизненная энергия помогает им дожить до старости.

Ольги тоже относятся к тем женщинам, которые могут прожить долгую и счастливую жизнь. Это возможно благодаря их духовному богатству, способности больше отдавать, чем брать.

Анастасии — смелые в своих решениях, всегда готовы двигаться вперед. Женщины с этим именем стремятся к совершенству, что продлевает их жизнь. Им никогда не скучно — Анастасии легко заводят друзей и занимаются чем-то новым.

Ранее психологи дали советы россиянкам, как влюбить в себя мужчину на первом свидании. Нужно быть красивой, искренней, «отзеркаливать» собеседника и внимательно слушать, что он говорит.