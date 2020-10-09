Апина раскритиковала песню МакSим на шоу Галкина

Москва, 9 октября. Экс-солистка группы «Комбинация» Алена Апина раскритиковал песню поп-исполнительницы МакSим в эфире YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити». Высокомерное поведение эстрадной певицы буквально привело зрителей в бешенство.

Помимо Апиной, гостем нового выпуска шоу Галкина стал певец Даня Милохин, представляющий молодежь. Участники обсудили песни «Веснушки» Тимы Белорусских, «Тепло» Макса Коржа, а также ремикс хита МакSим «Трудный возраст», набравший популярность в TikTok.

Апина поставила низкую оценку треку Коржа. Нелестно отозвалась исполнительница и о песне МакSим, заявив, что никто бы не вспомнил об этом хите, если бы не TikTok. Когда Митрохин попытался поспорить, 56-летняя певица ответила ему довольно резко.

«Слушай, пойдем сейчас выйдем, я тебе отдам свои песни, ты послушаешь и скажешь, а?» — предложила Апина.

Пользователей YouTube возмутила манера общения экс-солистки «Комбинации».

«Тут только меня бесила Алена со совей стервозностью?! Очень не понравилось, как пыталась унизить МакSим и выехать сама», — написала Анастасия Щербакова.

«Апина, конечно, загнула с песней МакSим. «Трудный возраст» — это почти классика», — отметила Fifti fifti.

«Апина, которую все забыли, ведет себя как царь, соизволивший снизойти к челяди», — возмутился Максим Максим.

«Апина снобка какая-то… Строит из себя кого-то… А сама со своими «колбасками» могла б и помолчать», — прокомментировала Надежда Понкратова.

Отметим, что в выпуске «Музыкалити» Апина рассказала, как предложила посотрудничать рэперу NILETTO. Певица пожаловалась, что получила от исполнителя грубый отказ.