Система выборов в США, попирающая волю народа, не прошла тест на демократию

Соединенные Штаты Америки сами провозгласили себя эталоном демократии и не упускают ни одного удобного случая, чтобы напомнить об этом миру. Тем не менее, следует признать: система выборов президента США, фактически попирающая волю американского народа, не прошла тест на демократию, сообщает The Guardian.

Выборы и выборщики

Большинство американцев даже не знают, что голос одного конкретного гражданина США практически ничего не значит. Не столь важно, как на выборах президента США проголосуют простые американцы, важнее — как проголосует коллегия выборщиков.

Кто же такие эти выборщики? Это члены одной из двух конкурирующих партий (Демократической и Республиканской), которым жители штата делегируют право «последнего слова». В идеале выборщик должен голосовать так, как проголосовало большинство жителей его штата. Однако так бывает не всегда. Почему же такая несовершенная на первый взгляд система до сих пор существует?

Все просто: США — это не единое централизованное государство. Это «содружество» штатов-государств, обладающих значительной долей самостоятельности. Так что де-юре президента этого «содружества» выбирают не граждане, а сами штаты в лице своих представителей. Эту систему разработали так называемые «отцы основатели» США, чтобы каждый штат мог иметь пропорциональное влияние на принятие решений в рамках содружества. Однако то, что работало в XVIII–XIX веках, в XXI веке стало анахронизмом, который уже не устраивает американцев.

Подробнее об «особенностях» системы американских президентских выборов рассказывается в статье The Guardian «Могут ли республиканцы проигнорировать волеизъявление народа и выбрать собственных выборщиков, поддерживающих Дональда Трампа?»

Общественное мнение и воля народа

Если мы посмотрим на все президентские выборы в США, которые проходили с начала XXI века, то удивимся тому, что практически всегда их исход в государстве из 50 штатов зависел от того, как проголосуют несколько не определившихся заранее штатов. В настоящий момент на выборах президента США в ноябре 2020 года будущее страны с населением почти 340 миллионов зависит от того, как проголосуют семь штатов.

Разумеется, подобное положение дел не устраивает прежде всего жителей наиболее населенных и промышленно развитых штатов, таких как Калифорния, Техас или Нью-Йорк, однако они не в силах изменить давно отживший закон. Происходит это потому, что механизм изменения процедуры избрания президента настолько громоздок, что любое, даже самое незначительное изменение должно быть одобрено законодательными органами каждого штата. Должна быть проведена процедура, устанавливающая, что вносимые изменения не противоречат не только Конституции США, как основному закону, но и выборному законодательству всех 50 штатов. Речь в данном случае идет обо всех местных законах, которые прямо или косвенно регулируют избирательное право на территории любого из американских штатов.

Президент, право выбора и сменяемость власти

Нелишне вспомнить, что на выборах президента США 2016 года по результатам голосования выборщиков безоговорочную победу одержал Дональд Трамп. Именно он и стал законным 45-м президентом США. Однако по общему количеству голосов победу одержала его соперница Хиллари Клинтон. Это дало большому количеству сторонников Клинтон повод сомневаться не только в легитимности Дональда Трампа, но и в справедливости способа избрания президента США в целом.

Таким образом, менее чем за месяц до выборов президента США можно сделать вывод, что американская избирательная система безвозвратно устарела и является анахронизмом. Важно также понимать, что, когда судьбу выборов решают не все граждане, а довольно узкий круг выборщиков, демократией тут и не пахнет. Фактически, в США не учитывается воля народа: простых американцев лишают права выбора, а сменяемость власти не обеспечивается легитимным и демократическим путем.