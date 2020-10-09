Генпрокуратура Украины завела дело против экс-секретаря СНБО Турчинова

Киев, 9 октября. Генеральная прокуратура Украины завела дело в отношении бывшего председателя Верховной рады и экс-секретаря СНБО Александра Турчинова. Об этом сообщил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин своей странице в Facebook.

«Генпрокуратура исполнила определение суда и своим письмом официально подтвердила возбуждение уголовного дела против Турчинова, отказавшегося выполнять Минские соглашения в части амнистии участникам событий в Донбассе», — сообщил Кузьмин.

В подтверждение он обнародовал фотографии нескольких подтверждающих его слова документов, а частности, ответ офиса генпрокурора Украины на депутатский запрос Кузьмина и выдержку из Единого реестра досудебных расследований.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по факту возможных действий Турчинова, противоречащих закону и препятствующих исполнению депутатами обязанностей по принятию законов Украины. Отдельно Кузьмин отмечает законопроект, принятый парламентом в 2014 году, — «О недопущении преследования и наказания лиц — участников событий на территории Донецкой и Луганской областей». Предположительно Турчинов повлиял на нарушения порядка и сроков его подписания.

Кузьмин также написал, что о контролирует процесс расследования и о его результате оповестит дополнительно.

Ранее Александр Турчинов с гордостью заявил о том, что это именно он приказал перекрыть поставки воды в Крым в 2014 году. Бывший секретарь СНБО аргументировал это тем, что на Украине тоже стоит проблема нехватки воды.

Напомним, в 2014 году Крым воссоединился с РФ в результате законного референдума, после чего Киев принял решение перекрыть идущий от Днепра Северо-Крымский канал, обеспечивавший более 80% потребностей полуострова в пресной воде. Проблемы водоснабжения Крыма первое время решались с помощью водохранилищ естественного наполнения, однако за 2019 год они заметно обмелели в связи с малым количеством осадков.