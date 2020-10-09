Миро поразила история о жившем в шкафу младенце на Урале

Москва, 9 октября. Блогер Лена Миро призналась, что ее поразила история жительницы Карпинска, которая пять месяцев прятала новорожденную дочь в шкафу. Больше всего ее удивила причина такого поведения женщины — расставание с супругом.

«Она просто рассталась с мужем. У женщины кукушка замкнула. Не ходила к врачам, не состояла на учете, а когда тихо родила, положила ребенка в шкаф», — написала Миро.

Блогер поделилась, что ей горько осознавать, насколько россиянки могут быть «зациклены на мужиках».

«Муж бьет и истязает ее. Она терпит, рожает, рожает и снова рожает. Потом от издевательств срывает крышечку с чайника, и женщина запирает младенца в шкаф. Разве может быть у женщины что-то важнее ребенка?» — задалась вопросом она.

Миро подчеркнула, что не оправдывает мужчину, но все равно не понимает, как разрыв с ним мог подавить в женщине материнский инстинкт.

О том, что 37-летняя жительница Урала почти полгода держала в сумке в шкафу новорожденную дочь, стало известно в пятницу. Она не состояла на учете у врачей и рожала дома, поэтому никто, кроме близких, не мог знать о ребенке и забить тревогу. После появления девочки женщина заявила знакомым, что та умерла.

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова подчеркнула, что истощенный ребенок чудом остался живым.

Знакомые женщины, которая жестоко обошлась с дочерью, предположили, что она могла поступить так из-за мужа. По их словам, тот ее терроризировал. При этом они отметили, что прежде не могли подумать подобного о россиянке.