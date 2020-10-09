Азербайджан заявил о взятии под контроль 10 сел в Нагорном Карабахе

Баку, 9 октября. Вооруженные силы Азербайджана заняли 10 населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев, передает РИА Новости.

«Наша армия заняли поселок Гадрут, села Чайлы, Йухары Гюзляк, Гозляк, Горазизли, Гышлаг, Гарачайлы, Афандиляр, Сулейманлы, Сур», — сообщил Алиев.

С 27 сентября в Нагорном Карабахе продолжаются вооруженные столкновения между армянскими и азербайджанскими военными. Баку и Ереван сообщают о многочисленных потерях в живой силе и военной технике, а также о пострадавших среди мирных жителей. При этом Армения заявляет, что на стороне Азербайджана в Нагорном Карабахе воюют террористы с Ближнего Востока, которые были направлены Турцией.

7 октября глава Правительства Армении Никол Пашинян заявил, что боевые действия в Нагорном Карабахе будут прекращены после того, как Турция выведет своих наемников из зоны конфликта.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов вести переговоров о перемирии после вывода армянских войск из Нагорного Карабаха.