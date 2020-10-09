Пранкер Лексус отреагировал на инцидент со лже-Тихановской

Москва, 9 октября. Известный российский пранкер Алексей Столяров, более известный в Сети как Лексус, прокомментировал инцидент, произошедший в датском парламенте. Об этом пишет «Политика Сегодня».

Дело в том, что неизвестный позвонил в датский парламент и, представившись белорусским оппозиционным политиком Светланой Тихановской, в течение 40 минут наблюдал за закрытой дискуссией о политике Дании в отношении Белоруссии. Человек, который назвался Тихановской, не включил веб-камеру, ссылаясь на то, что она якобы сломана. И только спустя время европейские политики заметили, что «Светлана Тихановская» не принимает участие в голосовании. Кроме того, лже-Тихановскую выдал вопрос о ситуации с «борделями для животных» в стране. Заседание пришлось экстренно прервать.

По словам Лексуса, его подобная выходка не удивила, поскольку он сам не раз разговаривал с мировыми политиками около часа, оставаясь нераскрытым.

«Здесь ничего сенсационного нет, я вообще не понимаю, почему это стало новостью. В наших пранках бывали и часовые разговоры. Но пока нет официальной видеозаписи с заседания парламента Дании комментировать тут нечего», — отметил блогер.

Он также подчеркнул, что подобные вмешательства онлайн являются серьезной проблемой для мировой политики.

«Личные данные людей находятся в опасности, что уж говорить про парламент Дании», — подчеркнул Столяров.

Блогер уверен, что пока европейские политики продолжают закрывать глаза на проблему цифровой безопасности внутри государств, подобных «шутников» точно не убавится.

После экстренного окончания заседания парламентарии Дании связались со штабом Тихановской. Там объяснили, что Тихановская участия в этой дискуссии не принимала.

На официальном сайте парламента Дании сообщили, что в ходе встречи не было сказано ничего, что могло бы скомпрометировать внешнеполитическую линию Дании.

Ранее жертвой розыгрыша известных телефонных хулиганов Вована и Лексуса стал председатель Европарламента Давид Сассоли. Они представились экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской и президентом Литвы Гитанасом Науседой.