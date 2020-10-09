Зарубина рассказала, кто может быть причастен к убийству Легкоступовой

Москва, 9 октября. Эстрадная певица Валентина Легкоступова могла стать жертвой убийства, к которому причастен ее супруг. Об этом заявила подруга покойной певицы Ольга Зарубина, передает iReactor.

Ранее стало известно, что родственники Валентины Легкоступовой нашли в ее квартире потенциальное орудие убийства. По словам адвоката родственников звезды Сергея Жорина, этим предметом является обнаруженная на месте происшествия гантель, которая была обернута в кровавое полотенце.

По мнению Зарубиной, к преступлению может быть причастен муж певицы Юрий Фирсов, который хотел завладеть имуществом Легкоступовой.

«В наше время развелось столько психопатов и, как правило, они все имеют какую-то зависимость: наркотики, алкоголь, антидепрессанты. Я допускаю, что это могло быть убийство… Судя по тому, какая она была счастливая, возможно, под каким-то допингом она была. Какая-то темная история здесь. Все произошло неожиданно, резко. Здесь была манипуляция для того, чтобы «наложить лапу», — пояснила Зарубина.

6 августа Валентина Легкоступова и ее супруг Юрий Фирсов были доставлены в столичную наркологическую клинику. Позднее супруг певицы сбежал из клиники, а Легкоступова впала в кому и была переведена в реанимацию. Кроме того, медики обнаружили у певицы черепно-мозговую травму.

Позднее Фирсов был задержан правоохранителями. Супруг певицы заявил, что Легкоступова получила травму, в результате падения в ванной, после чего два дня находилась дома, а позднее была доставлен в больницу. Анетта Бриль опровергает утверждения Фирсова. По ее словам, именно она доставила Легкоступову и Фирсова в наркологическую клинику. При этом у матери не было травм.