Победительница «Холостяка» рассказала об изменах избранника

Москва, 9 октября. Победительница шоу «Холостяк» Барбара Пино рассказала об изменах Антона Криворотова, передает издание StarHit.

Кубинская модель дала интервью изданию, где подтвердила информацию о расставании с Антоном Криворотовым, за которого она боролась в шоу «Холостяк».

Девушка рассказала, что Криворотов предложил ей съехаться, однако Пино решила повременить. После этого пошли слухи об изменах ее избранника. В конце концов, Криворотов сам признался в неверности.

«Что я могла на это ответить? Есть люди, для которых это норма. Он так и сказал мне: «То, что я делаю на стороне, тебя не должно касаться, главное — мое отношение к тебе. Какая разница с кем я еще буду спать, это просто секс. Мы полигамные хомосапиенсы, это природа», — рассказала модель.

Пино отметила, что не понимает людей, которые сначала признаются в любви одному, а потом могут переспать с другим человеком.

«Это мерзко, такие моменты прощать нельзя», — подытожила девушка.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Барбара Пино работала в стриптиз-клубе и общалась с олигархами. Антон Криворотов заявил, что не верит слухам об эскортном прошлом своей избранницы. Сама девушка заявила, что ее раздражают вопросы о ее прошлом. Она призналась, что раньше работала моделью, но не занималась эскортом.