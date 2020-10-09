Авербух обратился к критикам Загитовой: Алина — великая спортсменка

Москва, 9 октября. Известный российский хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух посоветовал критикам Алины Загитовой быть добрее и не пытаться самоутверждаться за ее счет.

Как стало известно ФАН, серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в спортивных танцах принял участие в прямом эфире программы «ОК на связи», где ответил на многие вопросы, волнующие поклонников выходящего на Первом канале шоу «Ледниковый период». Коснулся Авербух и того факта, что одной из ведущих является олимпийская чемпионка-2018 в одиночном катании Алина Загитова.

«Мне очень приятно, что Алина, хотя она, я думаю, вряд ли особо следила за тем, что делалось вообще в «Ледниковом периоде» до этого, с уважением отнеслась к нашему проекту и согласилась в нем участвовать, — признался Авербух. — Я считаю, что это очень здорово и для нее, и для нас».

По словам главного творца и вдохновителя популярного шоу, ныне уже десятого по счету, сам он лично с Загитовой не договаривался, но решение сделать ее соведущей Алексея Ягудина всячески приветствует.

«Переговоры с Алиной я не вел, их вело руководство Первого канала, — отметил Авербух. — Они договаривались между собой. Но я, конечно, знал о том, что ведутся [такие] переговоры. И всячески приветствовал. Я счастлив, что Алина [есть] в нашем проекте, и считаю, что каждый из нас должен максимально поддержать ее. Потому что это абсолютно новая [для нее] среда».

Только с обывательской стороны кажется, что тут нет ничего сложного — взял микрофон и начал говорить, что, в принципе, любой может сделать, воскликнул бывший фигурист. Но, конечно же, это не так.

«Алина учится от эпизода к эпизоду, она ставит перед собой задачу, — подчеркнул Авербух. — Она относится к этому очень профессионально — готовится к съемкам, остается после съемок. Самое важное, чтобы мир вокруг был добр и открыт».

Победитель чемпионата мира того же 2002 года заявил, что не понимает людей, которые пытаются самоутверждаться за счет своего какого-то негативного отношения к юной 18-летней спортсменке и критикуют ее.

«Особенно, когда [это делает] здоровый мужик, — привел пример Авербух. — Алина — олимпийская чемпионка, великая спортсменка. По-настоящему великая. Она идет дальше, развивается, пробует все новое, и это здорово! Давайте же поддерживать ее. Пожалуйста, уважайте каждого человека — трудящегося и созидающего!»

Ранее Илья Авербух рассказал подробности о подготовке к нынешнего сезону ледового шоу «Ледниковый период».