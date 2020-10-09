Садальский показал последнее фото Конкина с покойной женой

Москва, 9 октября. Актер Станислав Садальский показал на своей странице в Instagram последнее фото коллеги Владимира Конкина с ныне покойной женой Аллой.

Артист побывал на Пятницком кладбище в Москве. Посетил как могилу супруги Конкина, так и его дочери Софьи.

«Два ангела теперь с Володей рядом», — написал он в посте.

Садальский рассказал, что последний снимок Конкина с женой сделали как раз у него дома в ноябре 2009 года. По его словам, тогда ничего не предвещало беды, но через считанные месяцы женщины не стало. Причиной смерти стал рак.

Актер признался, что до сих пор не понимает, как Конкин, с которым они вместе снимались в фильме «Место встречи изменить нельзя», перенес смерть любимого человека. С женой артист прожил около 40 лет, они начали дружить еще в школе.

Садальский отметил, что его не раз просили прокомментировать смерть дочери Конкина, но он всем отказал.

«Если Володя молчит или закрывается, это его право, правильно делает. Он первоисточник. Захочет что-то сказать, скажет», — подчеркнул актер.

Дочь Конкина утонула 22 сентября в бассейне фитнес-клуба, передает «Утро.ру». Она ушла на тренировку, но домой так и не вернулась. Позже родным 32-летней женщины позвонили и рассказали, что она попала в реанимацию. Ночью дочь Конкина скончалась, не приходя в сознание.

Заслуженный артист России ранее обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой переквалифицировать дело о смерти дочери. Конкин считает, что его нужно расследовать как убийство.