Психолог дала советы россиянам, как справиться с апатией во время пандемии

Санкт-Петербург, 9 октября. Психолог Ирэна Похомова дала советы россиянам, как морально подготовиться к возможной второй волне коронавируса. Она отметила, что из-за внутреннего истощения многим будет тяжелее, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Людям общительным, которые привыкли ходить на работу и общаться с коллегами во время эпидемии, очень непросто. Как подчеркнула Похомова, если раньше многие испытывали страх, то сейчас их может одолеть апатия.

Но нельзя погружаться в депрессию и испытывать деструктивные мысли, уверена специалист.

«Задача — раствориться в процессе, а не ждать результата, когда это все закончится. Вы как будто идете по пустыне, экономите воду, чтобы дойти до оазиса», — пояснила Похомова.

Ежедневно нужно просыпаться с позитивным настроем. Каждый человек можно контролировать только те вещи, которые входят в его «локус контроля». И нервничать из-за текущей ситуации не стоит.

Разумеется, что реакция человека на кризис зависит от его базовых потребностей. Те, кто любит свободу, им сложно соблюдать чьи-то предписания. Это также касается вопроса о ношении масок и перчаток, добавила психолог.

Гораздо охотнее соблюдают меры профилактики люди, у которых на первом месте стоит личная безопасность. И, следуя рекомендациям медиков, они удовлетворяют свою потребность в защите.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы «продержаться» несколько месяцев до массовой вакцинации. Он добавил, что хорошо понимает состояние горожан, но нужно набраться терпения.