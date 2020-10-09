Верховный суд запретил Зеленскому говорить на русском языке

Киев, 9 октября. Верховный суд Украины обязал президента Владимира Зеленского говорить на украинском, а не на русском языке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Данное решение было принято по итогам рассмотрения икса от гражданина Украины, который просил признать противоправным общение Зеленского на русском языке в ходе форума интернет-деятелей iForum-2019. Кроме того, истец потребовал обязать президента Украины общаться на украинском языке при исполнении служебных обязанностей.

«Большая палата Верховного суда Украины указала на то, что при исполнении служебных обязанностей президент Украины обязан общаться на государственном языке», — говорится в сообщении.

Напомним, в октябре 2018 года парламент Украины принял законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Документ определяет круг лиц, которые обязаны свободно владеть украинским языком, среди которых государственные служащие, военнослужащие, дипломаты, адвокаты, нотариусы, сотрудники МВД, педагоги и научные сотрудники, работники медицинских и коммунальных учреждений.

C 2012 года на Украине действовал закон «Об основах государственной языковой политики», который допускал использование русского языка наряду с украинским. Документ предусматривал, возможность официального двуязычия в некоторых областях Украины. В 2014 году после государственного переворота на Украине парламент страны признал недействительным данный законопроект