Грозит ли России повторение «черного вторника» 1994 года

«За приватизацию, как мы все помним, отвечал Анатолий Чубайс, который тесно дружил с американским инвестиционным банкиром русского происхождения Борисом Йорданом. Если бы акции ведущих российских предприятий стали торговаться на бирже, то это привлекло бы горячие деньги международных финансовых спекулянтов. Но чтобы купить российские акции, сначала надо купить рубль. На биржу можно было легко выставить «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Ростелеком», МГТС, «Уралсвязьинформ», РАО ЕЭС России, «Мосэнерго», дочки ЮКОСа и даже, преодолев сопротивление премьера Виктора Черномырдина, «Газпром»