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11 октября
Грозит ли России повторение «черного вторника» 1994 года
Ситуация на валютном рынке будоражит россиян: доллар уже превысил отметку в 77 рублей, а евро — 91. И примечательно, что сегодня, 11 октября, наступила очередная годовщина «черного вторника» 1994-го. Подробнее о том, как это было и повторит ли рубль «подвиг» 1994 года, — в материале ФАН.
Рекордное падение
11 октября 1994 года произошло обвальное падение рубля по отношению к доллару. Это событие получило название «черный вторник». Всего за один день на Фондовой бирже ММВБ курс вырос более чем на 27% — с 3081 рубля до 3926 рублей за доллар.

При этом спрос на американскую валюту в этот день составил рекордную величину — 335,7 млн долларов, тогда как предложение — всего 24,25 млн. И все это происходило на фоне уменьшения объемов ВВП, прогрессирующей инфляции и общего экономического спада.
Низкая наполняемость бюджета, которая была вызвана невысокими поступлениями от экспорта и слабой собираемостью налогов, усугублялась усиливающимся оттоком из страны капиталов, перманентными проблемами в сфере коммерческих банковских услуг, ростом неплатежей и неуверенностью обывателей и бизнесменов в завтрашнем дне.
Александр Земляниченко/ASSOCIATED PRESS/ТАСС
Одной из главных жертв того дня, кроме отечественной валюты, стала российская банковская система. Небольшие кредитные организации, которые занимались валютно-обменными операциями, оказались разорены из-за резких скачков курса валют в течение «черного вторника». Банковскому сектору не помог даже Центробанк, который предпочел в те месяцы сосредоточиться на покрытии дефицита государственного бюджета.
Реальность России 1994 года
«Осень 1994 года. Тогда я был студентом, но помню те дни, как будто это было вчера. Борис Ельцин — президент, Виктор Черномырдин — премьер. Главным ответственным за девальвацию было объявлено руководство Банка России во главе с его председателем Виктором Геращенко, который был вынужден уйти в отставку»
Российский экономист, руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
По его словам, реальности России 1994 года — гиперинфляция, крах «МММ», «Телемаркета» и прочих финансовых пирамид. Рынок акций приватизированных предприятий отсутствует. РТС заработала только в 1995 году. Объем ВВП России уменьшился на 15%, размер бюджетного дефицита превысил 5% от ВВП. План по поступлениям в бюджет не выполнялся в связи со слабой собираемостью налогов. Банку России приходилось предоставлять кредиты правительству на покрытие бюджетного дефицита. Россия все больше зависела от кредитов международных финансовых организаций.
«Уже 14 октября 1994 года курс доллара снизился до 2994 руб., кто-то неплохо заработал. В максимальном выигрыше от девальвации рубля оказались: Мост-банк (Владимир Гусинский), Нефтехимбанк (Георгий Жук) и Альфа-банк (Петр Авен)»
Российский экономист, руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
Он добавил, что следствием девальвации стало решение Банка России о повышении стоимости кредита. Уже 12 октября 1994 года ставка рефинансирования была повышена до 170% (вместо 130%). «Черный вторник» стал главной причиной перехода к крайне жесткой монетарной политике в 1995 году. Зарплаты и пенсии стали задерживать по полгода. Был введен валютный коридор. А дефицит бюджета финансировался за счет кредитов МВФ и масштабного выпуска государственных краткосрочных облигаций (ГКО). Все это закончилось дефолтом по внутреннему долгу в августе 1998 года, новой девальвацией, только уже с 6 до 14-15 деноминированных рублей за доллар, и отставкой Бориса Ельцина в декабре 1999 года.
Сенцов Александр/Фотохроника ТАСС
Виноват Чубайс
По мнению Разуваева, в случившемся виноват Анатолий Чубайс. 1 июля 1994 года завершилась ваучерная приватизация. Но акции приватизированных предприятий не появились на ММВБ. Фондовых торгов просто не было. Немногочисленные брокерские компании выставляли котировки на покупку и продажу на неорганизованном рынке ценных бумаг.
«За приватизацию, как мы все помним, отвечал Анатолий Чубайс, который тесно дружил с американским инвестиционным банкиром русского происхождения Борисом Йорданом. Если бы акции ведущих российских предприятий стали торговаться на бирже, то это привлекло бы горячие деньги международных финансовых спекулянтов. Но чтобы купить российские акции, сначала надо купить рубль. На биржу можно было легко выставить «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Ростелеком», МГТС, «Уралсвязьинформ», РАО ЕЭС России, «Мосэнерго», дочки ЮКОСа и даже, преодолев сопротивление премьера Виктора Черномырдина, «Газпром»
Российский экономист, руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
Он напомнил, что тогда коммерческие банки хорошо зарабатывали на астрономической марже, платили неплохие дивиденды, их акции также можно было вывести на биржу — Токобанк, Уникомбанк, Нефтехимбанк, Тверьуниверсалбанк и так далее. Однако этого не было сделано. Горячие доллары в Россию не пришли. Вместо фондовых спекуляций российские финансовые компании были вынуждены ограничиться валютными спекуляциями — игрой на ослабление рубля.
«Черный вторник» сегодня
Александр Разуваев уверен, что «черный вторник» сегодняшней России не грозит. Современная Россия не имеет ничего общего с осенью 1994.
«Россия — это успешная страна успешных людей. На Московской бирже — развитый рынок капитала, акции и облигации. При этом доля иностранцев во freefloat российских акций составляет 30-35%, доля иностранцев в ОФЗ — примерно треть. Качество корпоративного управления ведущих российских предприятий и банков — «Лукойла», Сбера, «Норильского никеля» и так далее — не уступает мировым фишкам»
Российский экономист, руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
Он напомнил, что в России семь миллионов брокерских счетов. Инфляция — ниже 4%. Ключевая ставка Банка России — 4,25%. Россия — уже первая экономика в Европе, пятая в мире.
«Конечно, новые санкции, особенно если они затронут суверенный долг, могут вызвать распродажу российских государственных облигаций. Однако международные резервы России — около 590 миллиардов долларов. Банк России в случае необходимости поддержит рубль и рынок долга»
Российский экономист, руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
Рубль сильно недооценен
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что в текущей ситуации невозможно повторение «черного вторника» 1994 года. В 90-е годы прошлого века в Российской Федерации понятие «стабильность» было очень относительным, финансовый рынок на рыночных условиях только формировался. После повторения «черного вторника» в 2014 году правительство и Центральный банк предприняли массу усилий, чтобы в дальнейшем такой ситуации не было.
«Уровень инфляции находится на низких уровнях и строго отслеживается. Роста денежной массы за счет масштабной поддержки убыточных предприятий не наблюдается — используются другие инструменты для восстановления российской экономики. С начала октября ЦБ РФ значительно нарастил размер валютных интервенций на внутреннем рынке, чтобы поддержать курс национальной валюты. В дальнейшем, по мере выхода российской экономики из кризиса, рубль может укрепиться к доллару и евро, так как, по различным оценкам, наша валюта сильно недооценена»
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
Резкий обвал невозможен
Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб поддерживает мнение остальных экспертов. По его словам, слишком по-разному выглядит ситуация в экономике, с бюджетом, кардинально отличается денежно-кредитная политика.
Зотин Игорь/Фотохроника ТАСС
«1994 год характеризовался сначала разгулом, а потом крахом финансовых пирамид, в которые вложилась существенная часть населения, огромным дефицитом бюджета, невозможностью собирать налоги. Международные резервы составляли восемь миллиардов долларов, из которых на ликвидную, валютную часть приходилось пять миллиардов долларов»
Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.
Режим курсообразования, существовавший в то время, сложно охарактеризовать в современной терминологии. Больше всего аналитику это напоминало административное курсообразование, но по каким формулам, моделям «вычислялся» нужный курс — загадка.
«Единственный неоспоримый финансовый закон — при любых серьезных экономических проблемах, нехватке валюты, при режиме фиксированного курса происходят периодические, порою достаточно резкие, девальвации. Или альтернатива — дефицит валюты по официальному курсу и расцвет черного рынка валюты по реальному курсу — множественность курсов»
Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.
Сейчас ничего из перечисленного не свойственно российской экономике. Курсообразование рыночное, плавающее. Центробанк перешел к таргетированию инфляции. Международные резервы — около 580 миллиардов долларов. В такой ситуации резкий обвал курса невозможен. Даже при наличии негативных факторов, рубль будет ослабевать постепенно, а не обваливаться в разы за день.

Автор: Головнев Илья