Грозит ли России повторение «черного вторника» 1994 года

Он добавил, что следствием девальвации стало решение Банка России о повышении стоимости кредита. Уже 12 октября 1994 года ставка рефинансирования была повышена до 170% (вместо 130%). «Черный вторник» стал главной причиной перехода к крайне жесткой монетарной политике в 1995 году. Зарплаты и пенсии стали задерживать по полгода. Был введен валютный коридор. А дефицит бюджета финансировался за счет кредитов МВФ и масштабного выпуска государственных краткосрочных облигаций (ГКО). Все это закончилось дефолтом по внутреннему долгу в августе 1998 года, новой девальвацией, только уже с 6 до 14-15 деноминированных рублей за доллар, и отставкой Бориса Ельцина в декабре 1999 года.

