Донбасс сегодня: Донецк обстрелян управляемыми ракетами, Киев гонит артиллерию на фронт

Донбасс, 9 октября. Украинские силовики пытались спровоцировать НМ ДНР, обстреляв аэропорт из высокоточного оружия. В Луганской области замечены составы с гаубицами ВСУ. Местные жители взбунтовались против произвола украинских десантников. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Донецк дважды попал под обстрелы ВСУ в минувшие сутки. При этом один раз огонь велся с применением дорогостоящих управляемых ракет из противотанкового ракетного комплекса в направлении терминала донецкого аэропорта. Второй обстрел был в направлении железнодорожной станции «Донецк Северный» с использованием противотанковых гранатометов.

Как сообщили в управлении Народной милиции ДНР, применение противником высокоточного оружия связано с прибытием в зону ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» литовской делегации. Приказ на провокационные обстрелы отдавал лично командующий группировкой Содоль. Цель провокации — вызвать ответный огонь дончан, а также продемонстрировать иностранным гостям необходимость оказания Украине военно-технической помощи.

Луганская народная милиция со ссылкой на данные международных наблюдателей ОБСЕ сообщает о стягивании дополнительных вооружений и техники украинскими войсками к линии фронта. В районе Золотого и Новозвановки наблюдатели зафиксировали несколько боевых машин пехоты, а на железнодорожной станции «Рубежное» в одноименном городе Луганской области замечены пять самоходных гаубиц «Гвоздика» 122-мм калибра.

ВСУ разместили зенитно-ракетные комплексы в жилом доме

Местные жители подконтрольного украинской армии Мариуполя сообщили дончанам о размещении в жилом районе на окраине города зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10». Три установки размещены военнослужащими 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, занявшими один из домов местных жителей. Украинские силовики разместили оружие в хозяйственных постройках, предварительно разобрав крыши строений.

Небоевые потери ВСУ

Украинские солдаты продолжают гибнуть на собственных минных полях, сообщают защитники ДНР. К западу от Донецка, в районе Красногоровки, произошел очередной подрыв военнослужащих на запрещенной Оттавской конвенцией противопехотной мине ПОМ-2.

Инцидент случился во время обследования силовиками 74-го отдельного разведбатальона 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ камер видеонаблюдения, размещенных на переднем крае. Приказ на выполнение данных работ отдал командир 79-й бригады. Результатом подрыва стала гибель рядового Дулина и многочисленные ранения рядового Есипова.

В зоне ООС процветает торговля оружием

Нескончаемые потоки оружия и боеприпасов текут из зоны конфликта в Донбассе в сторону «спокойной» Украины. В ежедневном режиме разведка армейских корпусов ДНР и ЛНР докладывает о задержаниях украинскими правоохранителями и спецслужбами очередных дельцов из числа военнослужащих украинской армии.

Накануне в районе поселка Горское Луганской области Служба безопасности Украины задержала группу «защитников» из 30-й отдельной механизированной бригады на попытке продажи автоматов, цинков с патронами и американского тепловизора, полученного ВСУ в рамках военной помощи. Четверо военнослужащих помещены под стражу, возбуждено уголовное дело о незаконной торговле оружием.

Местные жители взбунтовались против украинской армии

Местные жители поселка Новый Айдар в Луганской области в полной мере ощутили на себе «заботу» украинских военнослужащих из числа 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, сообщает луганское управление народной милиции. Только за неделю жители подали в полицию 15 заявлений о беспределе «освободителей».

Девять обращений — об избиениях военнослужащими местных жителей, четыре — от частных извозчиков о попытках насильственного отъема автомобилей, два — от владельцев магазинов о краже алкоголя и продуктов питания. Люди коллективно обратились на горячую линию Минобороны Украины и потребовали от главы местной администрации убрать военных из поселка. Но, как сообщают в Луганске, ни администрация, ни полиция, ни командование самой бригады не в состоянии повлиять на силовиков.