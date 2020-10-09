В Москве задержали с наркотиками начинающую актрису из Мозамбика

Москва, 9 октября. В столице задержана с наркотиками студентка РУДН и начинающая актриса из Мозамбика, передает KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задержание произошло в деревне Подушкино Одинцовского района. При досмотре девушки полицейские нашли сверток, в котором хранилось порошкообразное вещество. Студентка отказалась разговаривать с полицией.

«Оперативники направили неустановленное вещество на экспертизу, которая должна установить, что именно за наркотическое средство прятала в личных вещах задержанная», — рассказал источник.

Сообщается, что девушка поступила в РУДН несколько лет назад. Она часто участвует в благотворительных акциях и ходит на кастинги в малобюджетное кино.

Напомним, журналиста Юрия Дудя призвали привлечь к ответственности за пропаганду наркотиков. С такой инициативой выступил руководитель федерального проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты РФ Султан Хамазаев. Он считает, что известная «перебивка» журналиста «Юрий будет дуть» является призывом к употреблению наркотиков.