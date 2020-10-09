Юлия Михалкова назвала фразу, которая мешает стать красивой и успешной

Москва, 9 октября. Телезвезда и экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова призналась, запрет на какие слова помог ей стать красивой и успешной. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

На снимке, который уже набрал 7 тысяч лайков, Михалкова позирует в красном платье со спущенными бретелями. Волосы актрисы распущены, а в ушах можно увидеть серьги-кольца.

«Многое получается, потому что точно знаю, чего хочу в жизни. А понять, чего хочу от жизни я смогла, когда перестала начинать фразу словами «мне кажется», — написала Михалкова.

Она также отметила, что ее формула успеха и красоты — это занятия спортом, правильное питание и любимая работа. А отказ от фразы «мне кажется» еще больше помогает быть уверенной и счастливой. Артистка подчеркнула, что в жизни все взаимосвязано.

Поклонники не только оценили внешность знаменитости, но и согласились с ее словами.

«Это точно, в жизни людей так много стереотипов и слов-паразитов, которые не дают им получить желаемого от жизни», — высказался olegtkachenko542.

«Да, Вы правы, все в жизни взаимосвязано», — добавил maxtelikh.

«Глядя на вас, всегда испытываю невероятное вдохновение. И как же Вы правы,что все наши слова и фразы очень сильно на нас влияют», — написала feel_my_loove.

Хотя некоторые пользователи отметили, что Михалкова переборщила с обработкой фото, и ее красота — это результат не ежедневного ухода, а именно фотошопа.

Напомним, Юлия Михалкова ушла из «Уральских пельменей» почти два года назад. Ранее актриса рассказала, что приняла участие в новом проекте — комедийном шоу «Сториз», который она охарактеризовала как «юмористические зарисовки о простых и знакомых героях».