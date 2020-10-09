Члены СБ РФ обсудили с Путиным близкую к хаосу ситуацию в Киргизии

Москва, 9 октября. Постоянные члены Совета безопасности обсудили на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным близкую к хаосу ситуацию в Киргизии. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Отмечена важность скорейшей стабилизации ситуации с тем, чтобы предотвратить ее скатывание к хаосу», — заявил он.

В Киргизии в понедельник начались протестные акции. Причиной массовых беспорядков стали итоги парламентских выборов. Недовольные результатами манифестанты захватили здание парламента, а также МВД Киргизии и мэрии Бишкека. Результаты выборов были признаны недействительными.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков приказал ввести в Бишкек войска и объявил режим ЧП. Он также подписал указ об отставке правительства во главе с премьер-министром.

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев назвал ситуацию в стране «третьей революцией».