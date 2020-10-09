Столкновения между сторонниками двух премьеров идут в Бишкеке

Бишкек, 9 октября. Сторонники бывшего и нынешнего премьеров Киргизии Омурбека Бабанова и Садыра Жапарова столкнулись в Бишкеке. Об этом сообщает РИА Новости.

Те, кто поддерживает Жапарова, пришли на центральную площадь столицы Ала-Тоо со старой площади города и атаковали выступающих с трибуны сторонников Атамбаева.

Противоборствующие лагеря начали кидать друг в друга камни и бутылки. Были слышны несколько хлопков, напоминающих выстрелы. Сообщается, что ранен оппозиционер, член партии «Ата Мекен» Тилек Токтогазиев, ранее выдвинутый на пост первого вице-премьера.

Массовые беспорядки в Киргизии начались 5 октября, причиной стали итоги парламентских выборов. В Бишкеке сторонники оппозиционных политических партий, которым не удалось победить, сталкивались с силовиками. Также они захватили здание парламента, где находится и администрация президента. В результате этих событий пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб.

Накануне Совбез Киргизии объявил, что из-за вспыхнувших беспорядков закрывает госграницы в целях безопасности.