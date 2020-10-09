Путин проинформировал Совбез РФ о разговорах с Пашиняном и Алиевым

Москва, 9 октября. Президент России Владимир Путин проинформировал членов Совета безопасности РФ о телефонных разговорах с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В преддверии встречи министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении президент России Владимир Путин информировал участников совещания о своих состоявшихся телефонных разговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном», — сказал представитель Кремля.

Песков сообщил, что участники совещания снова призвали стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь.

Отметим, что Пашинян беседовал с Путиным уже несколько раз. По словам армянского премьера, он обсуждал с российским лидером ситуацию в Карабахе и ряд вопросов, касающихся взаимодействия Москвы и Еревана в рамках ОДКБ.

Телефонные переговоры Путина и Алиева по Нагорному Карабаху состоялись 7 октября. В это день президент Азербайджана позвонил российскому лидеру, чтобы поздравить с 68-летием.